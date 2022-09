Clubs uit Premier League geven meer geld uit dan ooit aan transfers

Met Video Lazio verslaat Inter in heerlijk voetbalge­vecht en deelt Feyenoord alvast een waarschu­wing uit

Lazio heeft in de Serie A met 3-1 van Inter gewonnen. Na een spectaculaire wedstrijd zorgden Luis Alberto en Pedro voor de winnende treffers. Feyenoord, een van de tegenstanders in de Europa League, is dus gewaarschuwd.

28 augustus