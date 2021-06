Clubicoon Sergio Ramos vertrekt na zestien jaar bij Real Madrid

Ramos speelde sinds 2005 voor Real Madrid. De Koninklijke nam hem destijds over van Sevilla. In zestien seizoenen in Madrid won Ramos alles wat er te winnen viel. Vier keer won Ramos met Real de Champions League en even vaak kroonde Real zich met de verdediger in de gelederen tot wereldkampioen. Verder staan er liefst vijf landstitels, twee keer de Copa del Rey, vier Europese supercups en vier Spaanse supercups op zijn palmares.

De Madrilenen namen Ramos aan het begin van seizoen 2005-2006 over van Sevilla. Bij Real groeide hij uit tot de belangrijkste speler in de defensie en tot aanvoerder. Ramos werd vijf keer landskampioen met Real, won vier keer de Champions League, vier keer de wereldbeker en twee keer de Spaanse beker. Ramos maakte 101 doelpunten in 671 wedstrijden in alle competities voor Real. In totaal won hij 22 prijzen. Met Spanje werd de centrale verdediger wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012. Ramos is met 180 wedstrijden recordhouder bij het Spaanse elftal.

Ramos moest zich bij de Spaanse bondscoach Luis Enrique afmelden voor het EK voetbal. De aanvoerder van Spanje is geblesseerd.



Het afgelopen seizoen werd de centrale verdediger geplaagd door blessures. Ramos liep begin dit jaar een scheur in de meniscus op en had enkele spierblessures, recentelijk in de linkerhamstring. Ook liep de aanvoerder van Real Madrid een coronabesmetting op.



Ramos heeft nog niet bekendgemaakt waar hij komend seizoen gaat spelen.

