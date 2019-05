Clubicoon De Rossi verlaat AS Roma na 18 jaar

,,Daniele is achttien jaar lang het kloppende hart van AS Roma geweest. We zullen allemaal vechten tegen de tranen als hij ons shirt voor de laatste keer aantrekt”, zei voorzitter Jim Pallotta over de middenvelder. AS Roma sluit het seizoen op zondag 26 mei af met een thuiswedstrijd tegen Parma.



De Rossi stopt niet met voetballen en gaat op zoek naar een uitdaging buiten Rome, zo meldt de nummer 6 van de Serie A. Rond lunchtijd geeft hij een persconferentie op het trainingscomplex van AS Roma.



In zijn periode bij AS Roma won De Rossi de Italiaanse beker twee keer (2007 en 2008) en één keer de supercup (2008). Hij speelde 117 interlands voor Italië.