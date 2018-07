Club Brugge wint Belgische Supercup bij sterk debuut Groeneveld

De 21-jarige Nederlands jeugdinternational, geboren in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos, zorgde vooral in de eerste helft voor veel dreiging met zijn dribbels en voorzetten vanaf de linkerflank. De voormalig speler van FC Oss (jeugd), PSV (jeugd) en NEC stond met een goede voorzet aan de basis van de 1-0 van middenvelder Hans Vanaken na 39 minuten. Het overstapje van spits Jelle Vossen was echter ook knap. Vier minuten later verdubbelde Club Brugge de voorsprong al via een doelpunt van de Braziliaanse vleugelaanvaller Wesley, die zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge speelde. Hij staat in de serieuze belangstelling van Lazio.