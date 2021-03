Club Brugge verliest topper én Noa Lang met rood

Stefan de Vrij test positief op corona en mist in elk geval interland tegen Turkije

18 maart Stefan de Vrij is positief getest op Covid-19. De Oranje-international zit thuis in quarantaine, zo heeft zijn club Internazionale bekend gemaakt. De KNVB gaat er van uit dat de verdediger in elk geval de eerste interland (op 24 maart tegen Turkije) mist.