Club Brugge start play-offs met zege op Antwerp, assist van Noa Lang

Lang nam het op tegen de club van technisch directeur Marc Overmars (die hem in 2020 liet vertrekken bij Ajax) en tegen de Belgische middenvelder Radja Nainggolan, die hem eerder dit seizoen nog flink bekritiseerde om zijn houding. Lang moest in de 69ste minuut geblesseerd naar de kant. Bas Dost (in belangstelling van zijn oude clubs SC Heerenveen en FC Emmen) en Ruud Vormer bleven op de bank bij Club Brugge, dat de afgelopen twee seizoenen kampioen van België werd.



Club Brugge eindigde in de reguliere competitie in de Jupiler Pro League vijf punten achter Royale Union Saint-Gilloise, de stuntploeg uit Brussel die na 48 jaar terugkeerde op het hoogste niveau van België en vrijwel het hele seizoen bovenaan stond. Bij de start van de play-offs moeten alle clubs echter de helft van hun punten inleveren, waarmee de spanning weer volledig terug is in de titelstrijd. Met de goede start in de play-offs heeft Club Brugge direct nog wat extra druk op Union gezet.