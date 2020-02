Club Brugge houdt uitzicht op eerste dubbel sinds 1996

Club Brugge is nog altijd in de race voor de eerste dubbel sinds 1996. De ploeg van Ruud Vormer heeft de finale bereikt van de Belgische voetbalbeker. De koploper van de competitie won in de return met 2-1 bij Zulte Waregem. Het eerste duel vorige maand in Brugge was in 1-1 geëindigd.