Clean sheet voor Andre Onana bij eerste officiële duel sinds 31 januari

Andre Onana maakte vandaag na ruim negen maanden zijn rentree in een officiële wedstrijd. De Ajax-keeper startte in de WK-kwalificatiewedstrijd van Kameroen tegen Malawi. Hij hield 'de nul’ en won uiteindelijk met 0-4.

Veel kreeg Onana niet te doen tegen Malawi. Het thuisland schoot drie keer, waarvan geen enkele keer op doel. Ook kreeg het al na twintig minuten een rode kaart. Door de ruime zege gaat Kameroen voorlopig aan de leiding, maar heeft het wel een wedstrijd meer gespeeld dan Ivoorkust, dat later vandaag nog in actie komt.

De 25-jarige Onana testte in oktober vorig jaar bij een onaangekondigde dopingcontrole positief op het verboden middel furosemide. Het middel zat volgens de keeper in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die hij naar eigen zeggen voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde. De UEFA geloofde dat er geen opzet was, maar schorste hem wel voor nalatigheid. In eerste instantie ging het om een schorsing van een jaar, maar het sporttribunaal CAS haalde daar na beroep van Onana twee maanden van af.

De schorsing van Onana liep op donderdag 4 november af. Sinds dat moment mag hij ook weer wedstrijden spelen. Vorig weekend keerde Onana al terug in de wedstrijdselectie van Ajax, maar hij kwam in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-0) niet in actie. Zijn laatste wedstrijd was op 31 januari in de eredivisie tegen AZ.

Aanvoerder Vincent Aboubakar zette Kameroen uit een penalty op voorsprong, André Zambo Anguissa maakte er vlak voor rust 0-2 van en Christian Bassogog was in de slotfase ook nog twee keer trefzeker. Malawi speelde vanaf de 21e minuut met een man minder na een rode kaart voor John Banda.



Kameroen heeft in de WK-kwalificatiepoule 12 punten na vijf duels. Dat zijn er 2 meer dan Ivoorkust, dat nog aantreedt tegen Mozambique. Dinsdag staat de kraker Kameroen - Ivoorkust op het programma.

