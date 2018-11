‘Clash tussen River Plate en Boca Juniors in Bernabéu’

MLS Atlanta United: vorig jaar begonnen, nu al de beste en populair­ste van Amerika

15:37 Een nieuwe club met een selectie met twaalf nationaliteiten in een stad zonder enige voetbalhistorie. Dat kon nooit een succes worden, dachten velen in de Verenigde Staten, maar kijk nu: Atlanta United is anderhalf jaar na haar eerste wedstrijd bijna kampioen van de Eastern Conference in de MLS en trekt bij thuiswedstrijden gemiddeld 70.000 toeschouwers. Wat is het geheim van deze club?