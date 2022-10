CL-overwintering Ajax vrijwel uitgesloten na recordhattrick van Salah bij Rangers

Salah vestigt record

Mohamed Salah vestigde met drie doelpunten in een tijdsbestek van 6 minuten en 12 seconden een record in de Champions League. De Egyptische aanvaller van Liverpool kwam in de uitwedstrijd tegen Rangers FC na bijna 70 minuten spelen in het veld. Tussen de 75ste en 81ste minuut scoorde Salah drie keer. Het record stond op naam van de Fransman Bafétimbi Gomis, die in 2011 namens Olympique Lyon tegen Dinamo Zagreb in 7 minuten tijd drie doelpunten maakte. Lyon won in Kroatië met 7-1.