City wint League Cup nadat Kepa wissel weigert

Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jon Moss was duidelijk dat de finale geen herhaling zou worden van het spektakelstuk enkele weken geleden. Toen stond City binnen een half uur al met 4-0 voor en won het uiteindelijk met 6-0. Dit keer deed Chelsea prima mee en mocht het minstens zoveel aanspraak maken op de tweede beker van Engeland als City. Met name in de tweede helft creëerde de nummer 6 van de Premier League een stuk meer dan de elf van Pep Guardiola, maar gescoord werd er niet.



En dus werd het verlengen op een volgepakt Wembley. In die verlenging leek Chelsea na het inbrengen van Gonzalo Higuaín de frissere ploeg, maar de grootste kans was voor City. Kort voor de penaltyserie was er vervolgens een bizar incident tussen doelman Kepa en manager Sarri. De Spaanse goalie was niet meer helemaal fit en had zich al een paar keer laten behandelen, toen Sarri hem wilde wisselen voor Willy Caballero. Kepa weigerde echter het veld te verlaten en gaf meermaals aan dat hij 'gewoon’ door kon. Desondanks wilde Sarri hem van het veld halen, maar Kepa bleef staan. Sarri was furieus en leek zelfs weg te willen lopen, maar meldde zich toch weer aan de zijlijn.