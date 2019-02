‘City vecht voor vier prijzen, de eerste is nu binnen’

Heeft Liverpool tegen Manchester United een punt gewonnen of twee verloren? Meijer: ,,Toch wel een punt gewonnen. Liverpool is niet meer het Liverpool van twee maanden geleden waarin het voorin vanzelf hing. Aanvallend loopt het minder vlotjes, Salah is niet in goeden doen. Wel hebben ze twee keer – tegen Bayern en United - de nul gehouden. Verdedigend gaat het prima, maar vooruit gaat het minder. Voorheen kwam je vaak goed op voorsprong en kreeg je ruimte. Nu maak je niet de 1-0 en wordt het steeds lastiger.’’

Geeft het winnen van de League Cup Manchester City een boost of stelt die prijs niet zo veel meer voor?



Wiekens: ,,De eerste prijs is nu binnen. City vecht voor vier prijzen, als je dan meteen de eerste pakt geeft dat wel vertrouwen. Iedere prijs is er één. En als je ziet hoe het werd gevierd, dan zag je dat de spelers het ook belangrijk vonden. Het was trouwens geen beste finale. Voor hetzelfde geld had Chelsea gewonnen. Vorige week heb ik City weer eens live zien spelen. Ik was in Gelsenkirchen met mijn vrouw en twee zoons. Ik dacht na het begin ‘dat wordt een makkie’, maar de tweede helft tegen Schalke was niet goed met die rode kaart. Dat ze toch nog wonnen was wel knap. Zo’n slot had ik niet verwacht.’’