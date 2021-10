City-sterren Ederson en Jesus brengen bezoek aan Lommel om coronaregels te omzeilen

Lommel SK behoort sinds mei 2020 tot de City Football Group. De Abu Dhabi United Group kocht na Manchester City (in 2008) ook nog clubs in Melbourne, New York, Yokohama, Montevideo, Girona en Mumbai, maar anderhalf jaar geleden dus ook in Belgisch Limburg. Doelman Ederson (28) en spits Gabriel Jesus (24) maakten na afloop van de wedstrijd een praatje met de spelers van Lommel SK en feliciteerden ze met hun overwinning, maar het was toch vooral een functioneel bezoek.

De twee internationals van Brazilië zijn na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Uruguay (4-1 winst) van donderdag niet naar Engeland, maar naar België gereisd. Zo vermijdt het duo dat ze over het Kanaal tien dagen in quarantaine moeten. Zo kunnen de twee dinsdagavond aantreden in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion. De meeste landen in Zuid-Amerika staan nog op de rode lijst wat betreft corona, waardoor in Groot-Brittannië voor mensen die uit die landen aankomen de regel is dat ze nog tien dagen in quarantaine moeten.