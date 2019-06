City stapt naar CAS voor onderzoek naar Financial Fair Play

Gescheurde enkelband Neymar huilend van het veld, streep door Copa América

9:42 Het drama lijkt maar niet op te houden voor Neymar. Terwijl hij privé verwikkeld is in een vermeende verkrachtingszaak, moest hij woensdagavond al na 17 minuten het veld verlaten tijdens het met 2-0 gewonnen oefenduel van Brazilië met Qatar in Brasília. In het ziekenhuis bleek het om gescheurde enkelband te gaan. Hierdoor kan Neymar geen acte de présence geven op de Copa América, die op 14 juni in Brazilië van start gaat.