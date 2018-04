City-spelers vieren landstitel via FaceTime

De aanvoerder van City bekeek de wedstrijd van United met zijn Engelse vrouw Carla en hun kinderen bij zijn schoonouders. Na een paar spannende slotminuten kon Kompany juichen. Hij werd met zichtbare tegenzin gefeliciteerd door zijn schoonvader, een aanhanger van United, die in het rode shirt van de 'Mancunians' tandenknarsend moest toezien hoe de titel naar City ging. Kompany besloot via FaceTime verbinding te maken met landgenoot Kevin De Bruyne en verdediger Kyle Walker. Samen vierden ze met een liveverbinding op hun telefoons de titel.



,,Kampioenen!!! Wat een geweldig gevoel'', schreef Kompany even later op Twitter. ,,Zo blij om weer een prijs te vieren met onze geweldige fans.'' De 32-jarige Belg was ook al aanvoerder toen City in 2012 en 2014 kampioen van Engeland werd.



De Spaanse middenvelder David Silva maakte in die jaren eveneens deel uit van het elftal. Silva (32) zette op Twitter een foto met zijn zoontje, die eind vorig jaar veel te vroeg werd geboren en wekenlang in kritieke toestand verkeerde. De Spanjaard vloog daarom regelmatig terug naar Spanje en miste heel wat wedstrijden. ,,Mijn derde titel, maar dit is de meest bijzondere'', schreef Silva. ,,Bedankt aan iedereen die me heeft gesteund in dit zware jaar.''