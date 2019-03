‘City speelt vaak beter tegen sterkere ploegen’

Door Wietse Dijkstra Heeft Liverpool na een mindere fase het lek weer boven? Meijer: ,,Nog niet echt. Ook tegen zo’n kleine tegenstanders als Burnley krijg je toch twee goals tegen. Liverpool had na de 0-1 het geluk dat het snel op 2-1 kwam. Mané blijft gelukkig maar scoren. Hij valt momenteel wel op met zijn doelpunten. Normaal gesproken heeft hij meer kansen nodig. Het was een goede overwinning waardoor je bij blijft. Je maakt er toch weer vier, maar twee tegen is niet goed.’’ Wiekens: ,,Daar lijkt het wel op. Als je thuis speelt tegen Burnley moet je wel winnen, maar dat heeft Liverpool overtuigend gedaan. Ze wonnen laatst ook vrij eenvoudig van Watford, terwijl City tegen die ploeg moest wachten tot de tweede helft voor het 1-0 werd. Als je het zo bekijkt, is Liverpool dus iets beter in vorm. Gezien het programma voor beide ploegen verwacht ik niet dat er in de volgende wedstrijden iets gaat veranderen. Het kon de komende weken wel eens saai worden.’’

Er zijn nog acht wedstrijden te gaan. Manchester City speelt onder meer nog uit tegen Manchester United en thuis tegen Spurs. Liverpool thuis tegen Spurs en Chelsea. Wie heeft het zwaarste programma?

Wiekens: ,,Het maakt niet veel uit. De eerstvolgende wedstrijden zijn voor beide ploegen op papier eenvoudig. Dan moet je de mazzel hebben als club dat de ander wat laat liggen. United-uit is voor City wel één van de sleutelwedstrijden. Aan de andere kant speelt City vaak beter tegen sterkere ploegen, omdat ze dan meer ruimte krijgen.’’



Meijer: ,,Het scheelt niet heel veel. Ik denk er voor beide ploegen nu een fase aanbreek waarin ze normaal gesproken niets laten liggen. Spurs zit nu in een dalletje, die ploeg moet je op een goed moment treffen. Manchester United is onder Solskjaer heel effectief. United club is de aartsvijand van Liverpool, maar als ze straks tegen City spelen gun ik het ze wel.’’



Deze week staat voor beide ploegen in het teken van de Champions League. Gaat zowel Liverpool (in heenwedstrijd 0-0 thuis tegen Bayern) als City (2-3 winst bij Schalke 04) naar de volgende ronde?

Meijer: ,,Ik zit deze week in München waar ik de Champions League analyseer voor Sky Duitsland en ik verwacht een aanvallender Bayern dan in de eerste wedstrijd. Voor Liverpool is die 0-0 niet zo slecht. Aanvallend zit Bayern goed in elkaar, maar de laatste weken zijn ze niet echt getest. In Liverpool hebben ze niets gedaan. Maar durft Nico Kovac zijn ploeg in een thuiswedstrijd weer zo verdedigend te laten spelen? Ik denk het niet. Dat opent de deur voor Salah, Mané en Firmino. Wat City betreft is het gelopen. Ik geef Schalke geen enkele kans.’’