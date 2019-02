City moet Fernandinho en Laporte paar weken missen

Vierde in La Liga Getafe droomt van Champions League: ‘Niemand had dit verwacht’

17:44 Getafe Club de Fútbol heeft een basiself die bij elkaar slechts 4,2 miljoen euro kostte en trekt gemiddeld nog geen tienduizend toeschouwers, maar toch staat de club uit het plaatsje ten zuiden van Madrid vierde in de Primera División. ,,Volgend seizoen in de Champions League? Natuurlijk dromen we daarvan.”