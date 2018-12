City legt toptalent Foden langdurig vast

,,Hij is een uitzonderlijk talent en opgegroeid bij Manchester City. Hier wil hij voetballen. Met Pep en de spelers die we hier hebben om hem heen is dit de beste omgeving om zich te ontwikkelen als speler", meldde een verheugde Txiki Begiristain, technisch directeur van Manchester City.



Foden is afkomstig uit de jeugdopleiding van City en speelt al sinds zijn achtste voor de Engelse grootmacht. Aan het begin van dit seizoen mocht hij met de selectie van trainer Pep Guardiola mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten. Ook had Foden begin augustus een basisplaats in de wedstrijd tegen bekerwinnaar Chelsea om de Community Shield, de Engelse Supercup.



Foden maakte in oktober 2017, in de finale van het wereldkampioenschap onder 17, twee doelpunten voor Engeland tegen Spanje. Engeland won met 5-2.