City is De Bruyne drie maanden kwijt vanwege knieblessure

Video Guardiola maakt indruk met speech voor te vroeg geboren zoontje Silva

12:58 Gisteravond konden voetbalfans de eerste aflevering van de documentaire 'All or Nothing', gemaakt tijdens het kampioensjaar van Manchester City, bekijken. Een speech in de kleedkamer van Pep Guardiola voor David Silva en zijn prematuur geboren zoontje maakte grote indruk.