City heeft De Bruyne terug voor competitieslot

Jarige Lukaku heeft maling aan coronare­gels: politie maakt einde aan feest

13 mei Romelu Lukaku heeft het vieren van zijn 28e verjaardag moeten bezuren met een boete. De politie maakte een einde aan een feestje in een hotel in Milaan, waar 24 mensen aanwezig waren. De spits van kersvers Italiaanse kampioen Internazionale én het Belgische elftal overtrad hiermee de geldende coronaregels in Italië.