Cillessen heeft operatie nodig en is maanden uit de roulatie

De revalidatie zal zo'n drie tot vier maanden gaan duren, zo is de verwachting in de Spaanse pers. Valencia doet zelf geen uitspraken over de duur van de revalidatie, maar bij een afgescheurde hamstring duurt het herstel zeker drie maanden.



De voormalig doelman van NEC, Ajax en FC Barcelona kwam vorig seizoen nog tot 30 wedstrijden (24 in La Liga en zes in de Champions League) voor Valencia, maar na de teleurstellende negende plaats van vorig seizoen raakte hij zijn plek onder de lat kwijt in Mestalla. Cillessen is dit seizoen reservedoelman achter Jaume Domenech, maar Valencia-coach Javi Gracia liet afgelopen week juist weten dat Cillessen zou gaan keepen tegen Real Madrid. Valencia won die wedstrijd (mede door drie penalty's) met 4-1, maar Cillessen deed niet mee nadat hij vrijdag op de training geblesseerd raakte.