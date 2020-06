Cijfers tonen aan: nauwelijks verschil in voetbal mét en zonder publiek

In de Bundesliga zijn inmiddels de eerste vier speelronden achter de rug. Supporters vreesden voor een ander spelbeeld in lege stadions, maar cijfers spreken dat tegen. Er zijn nauwelijks veranderingen tussen wedstrijden in volle en lege stadions.

Doelpunten

Qua doelpuntenproductie is er nauwelijks verschil te constateren. Voor de onderbreking vielen er gemiddeld 3,3 doelpunten per wedstrijd, terwijl er sinds de hervatting 3,2 keer wordt gescoord. Met name Schalke 04 trekt het gemiddelde flink omlaag. De ploeg van David Wagner won nog geen wedstrijd en scoorde pas één keer. Koploper Bayern München is met dertien doelpunten de meest productieve ploeg. Het doelpuntenmoyenne van Der Rekordmeister is in de hervatte competitie zelfs hoger dan in het eerste gedeelte van het seizoen.

Schoten

De invloed van het publiek kan wél worden teruggezien in het aantal schoten per wedstrijd, al zijn ook hier de verschillen te verwaarlozen. Met volle tribunes wordt er gemiddeld 27 keer per negentig minuten op doel geschoten. In de laatste vier speelronden ligt dat gemiddelde op 24,8. Reden kan zijn dat spelers minder vaak voor opportunistische pogingen gaan, die worden aangemoedigd door enthousiaste fans.

Volledig scherm Schot van Köln-aanvaller Jhon Cordoba. © BSR Agency

Zuivere speeltijd

Hoe meer publiek op de tribunes, hoe meer poespas op het veld. Gemiddeld duren de wedstrijden nu bijna veertig seconden langer dan voorheen. In totaal wordt er nu gemiddeld 56 minuten en twee seconden effectief gevoetbald, tegenover 55 minuten en 26 seconden eerder in het seizoen. Goed nieuws voor clubs die in de slotseconden nog op de gelijkmaker jagen.

Aantal afgelegde kilometers

Zonder enig wedstrijdritme werden de Bundesliga-spelers in mei weer het veld opgestuurd, om de laatste negen speelronden van het seizoen in recordtempo af te werken. Medici waarschuwden voor een blessuregolf door overbelasting en de verwachting was dat spelers conditioneel minder sterk zouden zijn, maar er worden nog altijd veel meters afgelegd. Met publiek liepen spelers van één ploeg bij elkaar opgeteld 116,5 kilometer, terwijl er in de duels sinds de hervatting 115,7 kilometer wordt gelopen. Per speler scheelt dat dus minder dan 75 meter per wedstrijd.

Volledig scherm Kimmich is de kilometervreter bij Bayern. © EPA

Passes

In de ‘spookduels’ wordt iets vaker voor de voetballende oplossing gekozen. In de eerste 25 speelronden werden er per wedstrijd 906 passes verstuurd, terwijl dat in het huidige voetbal 930 bedraagt. In plaats van de bal hard naar voren te schieten als het publiek tekeer gaat, gaat de bal wat vaker van voet naar voet.

Overtredingen

Ook blijkt dat spelers niet worden aangestuurd door supporters om overtredingen te maken. Met een vol stadion moesten scheidsrechters in totaal 24 keer ingrijpen bij een overtreding. Zonder publiek ligt het gemiddelde aantal overtredingen juist hoger: 25,5.