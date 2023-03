Christian Streich gaat voor 13de seizoen als trainer bij SC Freiburg

Streich (57) werkt al sinds 1995 bij Freiburg en is sinds december 2011 de hoofdtrainer. De club, die donderdag Juventus ontvangt in de achtste finales van de Europa League, meldt niet voor hoelang het contract is verlengd, maar Streich maakte er inmiddels een gewoonte van steeds voor een jaar te tekenen. ,,De staf onder leiding van Christian Streich werkt van dag tot dag tot in de details om de ploeg verder te ontwikkelen. Daar gaan we mee verder”, liet technisch directeur Jochen Saier weten.