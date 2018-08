Chinese voetbalbond doet onderzoek naar racisme na klacht Demba Ba

Spurs betaalt tol voor WK: mogelijk B-elftal bij competitie­start

14:05 De Premier League staat op het punt van beginnen en dat terwijl het laatste WK-weekend nog maar drie weken geleden was. Treffend voorbeeld van de immense druk op het speelschema is Tottenham Hotspur, waarvan een overgroot deel van de beoogde eerste elf in het laatste weekend van het WK in actie kwam.