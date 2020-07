Chinese competitie hervat: Van Bronckhorst kan eind juli debuteren

Ook veel Chinese voetbalclubs hebben het financieel zwaar in de coronacrisis; Tianjin Tianhai is zelfs failliet verklaard en wordt in de competitie vervangen door Shenzhen FC. Het is de bedoeling dat de competitie op twee locaties van start gaat. Teams gaan voorlopig voetballen in Suzhou en Dalian.

Na de uitbraak van het coronavirus in China keerden ze even terug naar Nederland. Na een trainingskamp met de selectie in Dubai arriveerden ze in maart weer in China, waar ze eerst twee weken in quarantaine moesten. Vervolgens hervatte de oud-trainer van Feyenoord de trainingen met zijn selectie.