China onder-20 loopt van het veld vanwege Tibetaanse vlaggen

Bosz zet in genade aangenomen Aubameyang meteen in basis

18:27 Pierre-Emerick Aubameyang staat morgen in de thuiswedstrijd van zijn club Borussia Dortmund tegen Tottenham Hotspur in de basis. Trainer Peter Bosz had zijn topschutter uit Gabon afgelopen week om disciplinaire redenen geschorst voor de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart.