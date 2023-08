Chileen Arturo Vidal zorgt voor afschuw met ‘walgelijke’ opmerking over doelman die zelfmoord pleegde

Met samenvattingen Bellingham weer belangrijk voor Real Madrid, Aboukhlal voorkomt dat Mbappé matchwin­ner wordt

Jude Bellingham heeft met twee doelpunten een belangrijk aandeel gehad in de zege van Real Madrid in de uitwedstrijd tegen UD Almería. De 20-jarige Engelsman was twee keer trefzeker in het met 3-1 gewonnen duel.