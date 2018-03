Chicago wil geen speelstad WK 2026 meer zijn

Renard wil Marokkaanse speler aanklagen voor beschuldiging corruptie

19:22 Hervé Renard, bondscoach van Marokko, is er niet van gediend dat Mouhsine Moutouali, een viervoudig Marokkaans international die in Qatar voor Al-Rayyan uitkomt, hem van corruptie beschuldigd. Daarom wil de Franse trainer Moutouali aanklagen. Dat maakte Renard bekend via zijn Twitter-account.