Cheryshev vrijgesproken in dopingzaak

Shaw verrassend snel terug op het veld

11:04 Luke Shaw is zaterdag vermoedelijk alweer inzetbaar als zijn club Manchester United het in de Engelse competitie tegen Watford opneemt. De linkerverdediger viel zaterdag in de interland tussen Engeland en Spanje aan het begin van de tweede helft uit met een op het oog zware hoofdblessure.