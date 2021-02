Chelsea zet met fraaie omhaal Giroud tegen Atlético stap richting kwartfinales

Grote kans dat het niet alleen Thomas Tuchel was die zich vanavond op de bank van Chelsea zat te verbijten. De Londenaren slaagden er tot de goal van Giroud maar niet in om in een oersaai duel de Madrileense muur te slechten. Ongetwijfeld zal ook Hakim Ziyech het spel van zijn ploeg met frustratie hebben aanschouwd. Want het is de Marokkaanse middenvelder die de laatste weken het slachtoffer van de komst van Thomas Tuchel is geworden. Onder Frank Lampard was Ziyech - mits fit - wekelijks vaste waarde, Tuchel besluit de linksbenige spelmaker uit Dronten voorlopig op de bank te houden. Zonder het creatieve brein slaagde Chelsea er nauwelijks in gevaar te stichten in gelegenheidsstad Boekarest, waar de thuisploeg de deuren gesloten hield.



De Spaanse koploper koos met een zesmansdefensie voor een ultra-defensieve speelwijze, loerend op een razendsnelle counter. Toch kwam het gaatje voor Chelsea er uiteindelijk na lang zoeken alsnog. De arbitrage beoordeelde een rake omhaal van Giroud halverwege de tweede helft als buitenspel, maar de VAR besloot de openingstreffer alsnog toe te staan. De bal kwam namelijk niet van de voet van Chelsea-spelmaker Mason Mount, maar van Atlético-verdediger Mario Hermoso. De buitenspelsituatie van Giroud deed er daardoor niet meer toe.