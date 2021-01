Chelsea wellicht met Ziyech tegen gehavend Manchester City

Atlético Madrid geeft gehoor aan wens Diego Costa en ontbindt contract

29 december Diego Costa en Atlético Madrid hebben per direct hun samenwerking stopgezet. Dat maakte de koploper van La Liga vanmiddag bekend. In een statement op de website van de club valt te lezen dat de spits een aantal dagen geleden vanwege persoonlijke redenen om ontbinding van het contract had gevraagd.