Chelsea wacht mogelijk transferverbod na illegaal vastleggen jeugdspelers

Na Paris Saint-Germain, Manchester City, Monaco en zelfs Moeskroen is Football Leaks in zijn jacht bij het aan de kaak stellen van onverkwikkelijkheden in het topvoetbal vandaag uitgekomen bij Chelsea. Nadat eerder vandaag bekend werd dat N’Golo Kanté weigerde een bedrijf op te zetten in een belastingparadijs om zich op die manier te laten uitbetalen door Chelsea, stelt de website ook het gesjoemel met transfers op Stamford Bridge aan de orde.

Volgens Football Leaks onderzoekt de wereldvoetbalbond FIFA de laatste negentien transfers van Chelsea. daarbij zouden 14 spelers van onder de 18 jaar betrokken zijn. Om minderjarige voetballers beter te beschermen tegen de roofzucht van kapitaalkrachtige clubs wijzigde de FIFA het zogenaamde Artikel 19 in 2009, waarin - op een enkele uitzondering na - geen handel in spelers ónder de 18 jaar mogelijk is.

Volgens Football Leaks onderzoekt de FIFA vooral de transfer van voormalig Vitesse- en Ajacied Bertrand Traoré, die ruim voor zijn achttiende verjaardag vanuit Burkina Faso van de Association Jeunes Espoirs of Bobo-Dioulasso (AJEB) naar Londen werd ‘gelokt’. Chelsea zou destijds zijn school hebben betaald en al in 2001 - toen Traoré pas 15 jaar was - zijn moeder en broer naar Engeland hebben laten verhuizen. Daarmee zouden de FIFA-regels zijn geschonden. Traoré, die in 2014 voor één seizoen werd gehuurd door Vitesse en een jaar later door Ajax, speelt inmiddels bij Olympique Lyon in de Franse Ligue 1.