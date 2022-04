Chelsea-trainer Thomas Tuchel hekelt scheidsrechter na spektakel in Madrid: ‘Verkeerde moment om te lachen’

Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft zijn onvrede geuit over het onderonsje dat de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak had met Carlo Ancelotti, de coach van Real Madrid. De ploeg van Ancelotti schakelde titelhouder Chelsea dinsdag uit in de kwartfinales van de Champions League.

,,Toen ik naar hem toe ging om hem te bedanken, stond hij te lachen met de coach van de tegenstander”, zei Tuchel na afloop van de enerverende wedstrijd. Chelsea had in Madrid de 3-1-achterstand die in Londen (1-3) werd opgelopen weggewerkt, maar in de verlenging kwam Real terug tot 2-3.

,,Ik denk dat het totaal het verkeerde moment is om te lachen, nadat een ploeg 126 minuten met zijn hart heeft gespeeld. Dat is een kwestie van slechte timing en dat heb ik hem ook verteld.”

Toen Chelsea met 2-0 voor stond, werd een doelpunt van Marcos Alonso afgekeurd, wegens hands. Arbiter Marciniak ging af op het advies van zijn VAR, die oordeelde dat Alonso de bal met zijn hand had geraakt.

,,Ik ben ontzettend teleurgesteld dat hij niet zelf op het scherm is gaan kijken. Je moet de baas blijven en de beslissing niet bij iemand neerleggen die afgezonderd en in een stoel zit”, aldus Tuchel, die zeer tevreden was over het optreden van zijn elftal.

,,We zijn tot het gaatje gegaan en ik ben erg trots op mijn spelers. We verdienden het om ons te kwalificeren, maar het geluk was niet aan onze zijde. We kunnen onszelf niks verwijten en moeten deze nederlaag met trots accepteren.”

Karim Benzema bezorgde Real in de verlenging het beslissende doelpunt. Hij had in de eerste wedstrijd al drie keer gescoord.Chelsea won vorig jaar de Champions League door Manchester City in de finale met 1-0 te verslaan.