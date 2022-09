Chelsea pakt door en presenteert Graham Potter als nieuwe trainer: 'Ik ben ongelooflijk trots’

Maar de clubleiding pakt een dag na het ontslag van de 49-jarige oefenmeester direct door met Graham Potter, de hoofdtrainer van Joël Veltman bij Brighton & Hove Albion. De club presteert meer dan uitstekend met een vierde plek op de ranglijst. De Engelsman stond sinds mei 2019 aan het roer bij de ploeg uit Zuid-Engeland en leidde Brighton in de afgelopen jaren naar het linker rijtje: negende (2021-2022), zestiende (2020-2021) vijftiende (2019-2020).



Chelsea is de eerste topclub die de 47-jarige trainer onder zijn hoede neemt. Voor Brighton stond Potter aan het roer bij Swansea City (één seizoen) en de Zweedse club Östersund (zeven jaar), waarmee hij de beker won. Als profvoetballer leidde hij een bescheiden bestaan bij clubs uit de lagere Engelse profdivisies. In totaal speelde linksback acht wedstrijden in de Premier League voor Southampton.



,,Ik ben ongelooflijk trots en blij dat ik deze fantastische voetbalclub mag vertegenwoordigen”, zegt Potter (47) over zijn aanstelling bij Chelsea. ,,Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met de spelers en om samen een team en cultuur te ontwikkelen waar onze fans trots op kunnen zijn.”