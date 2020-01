Chelsea lijdt verlies van meer dan 100 miljoen

Tien talenten om in 2020 goed in de gaten te houden

31 december In 2019 dienden zich weer een hoop talenten aan, maar wat zijn de spelers die in 2020 hun grote doorbraak gaan beleven of zelfs direct aansluiten bij de wereldtop? Wij zetten tien spelers op een rijtje die je komend jaar goed in de gaten moet houden.