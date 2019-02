Chelsea-keeper Kepa verbannen naar de bank na wisselincident

Herstelde Cillessen niet onder de lat in Clásico

20:21 Jasper Cillessen is hersteld van een spierscheuring in zijn kuit, maar zal nog even moeten wachten op zijn rentree bij FC Barcelona. Eerste doelman Marc-Andre Ter Stegen staat vanavond namelijk onder de lat tijdens de Clásico met Real Madrid, de terugwedstrijd in de Copa del Rey.