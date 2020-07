Chelsea is Kanté even kwijt

,,Hij heeft een klein probleem met zijn hamstring", zei manager Frank Lampard. ,,Hij laat een scan maken en dan weten we hoe erg het is. Ik denk dat hij dinsdag tegen Crystal Palace in ieder geval niet kan meedoen."



Kanté, die in 2018 met Frankrijk de wereldtitel veroverde, is een vaste waarde op het middenveld van Chelsea. De blauwe brigade van Lampard staat vijf wedstrijden voor het einde van de Premier League op de vierde plaats, maar de verschillen zijn klein achter kampioen Liverpool en nummer 2 Manchester City. De top 4 plaatst zich voor de Champions League.