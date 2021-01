Chelsea is het zat na racisme tegen Reece James: ‘Er moet iets veranderen, nú!’

De 21-jarige James liet via Instagram Stories zien wat voor berichten hij allemaal krijgt. ,,Er moet iets veranderen!”, schreef de Engelse international erbij. Hij kreeg direct bijval van zijn club. “Er moet iets veranderen en die verandering moet nú gebeuren”, aldus Chelsea in een verklaring, waar een zwarte afbeelding bij staat met daarin het logo van de club.

,,Iedereen bij Chelsea walgt van de racistische bejegeningen die Reece vrijdagavond via social media ontving. De club vindt racisme en alle vormen van discriminerend gedrag volkomen onaanvaardbaar. In de sport en in de hele maatschappij moeten we een social media-omgeving creëren waarin hatelijke en discriminerende acties net zo onaanvaardbaar zijn als op straat. We sporen de aanbieders van social media en regelgevende autoriteiten aan om krachtigere, effectievere en urgentere maatregelen te nemen tegen dit verachtelijke gedrag.”