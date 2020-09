Chelsea houdt vertrouwen in blunderende keeper van 80 miljoen

,,Het is mijn taak om hem vertrouwen te geven, want een doelman heeft vertrouwen nodig", zei Lampard over de 25-jarige Spanjaard, die twee jaar geleden voor 80 miljoen euro naar Londen kwam. Arrizabalaga raakte vorig seizoen na een aantal missers al even zijn basisplaats kwijt en hij begon dit seizoen met fouten tegen Brighton & Hove Albion en tegen Liverpool.

Gisteren treuzelde de Spanjaard na een terugspeelbal zo lang *(zie video boven), dat hij de bal tegen het uitgestoken been van Sadio Mané aan schoot. De Senegalees kon zo zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maken. ,,Een heel duidelijke en kostbare fout", zei Lampard. ,,Kepa weet dat ook. Maar we blijven hem steunen. We doen het samen.”

Volledig scherm Sadio Mané schiet de 0-2 binnen na een afgrijselijke fout van Kepa Arrizabalaga. © AFP

De manager van Chelsea kondigde wel alvast aan dat reservekeeper Willy Caballero woensdag in de League Cup tegen Barnsley onder de lat staat. De 38-jarige Argentijn speelde vorig seizoen ook de bekerwedstrijden. "Dit was altijd al mijn plan, ongeacht wat tegen Liverpool zou gebeuren. Ik wil dus niet dat mensen hier conclusies aan verbinden", aldus Lampard.



Chelsea is naar verluidt bovendien dicht bij de komst van Rennes-doelman Edouard Mendy, die mogelijk voor een transfersom van om en nabij 22 miljoen euro naar Stamford Bridge komt.