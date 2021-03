Chelsea deelt Liverpool opnieuw een gigantische dreun uit

‘Ligt niet aan Anfield’

Liverpool-coach Jürgen Klopp sprak na de thuisnederlaag tegen Chelsea van een ‘zware klap’. ,,Het ligt niet aan Anfield, of wat dan ook. We verliezen momenteel gewoon te vaak. Op de beslissende momenten moeten we onszelf echt verbeteren. Het heeft echt niets te maken met het spelen van thuiswedstrijden. We moeten gewoon onze kwaliteiten laten zien, maar dat doen we te weinig, zowel aanvallend als verdedigend. We zullen heel snel weer moeten gaan winnen. Het seizoen is nog niet voorbij.”