Chelsea boekt miljoenenwinst ondanks corona

Real Sociedad wint Baskische derby dankzij vroeg doelpunt

31 december Real Sociedad heeft in de Spaanse voetbalcompetitie de Baskische derby tegen Athletic gewonnen. In het lege stadion San Mamés in Bilbao werd het 0-1, door een vroeg doelpunt van Portu. De middenvelder rondde een fraaie aanval van de bezoekende ploeg af.