Chaos na eerste degradatie ooit van HSV uit Bundesliga

Zo vaak ontsnapte HSV de laatste jaren miraculeus aan degradatie. Maar nu is het dan zo ver. De Bundesliga-Dino is niet meer. HSV was ooit de beste club van Europa, maar speelt volgend jaar in de tweede Bundesliga. Na jaren wanbeleid is dat eigenlijk best een logisch gevolg. Trainers kwamen en gingen net zo makkelijk weer weg. Elk jaar werd er weer een nieuw blik spelers opengetrokken.



Nu betaalt HSV de hoogste rekening. Vooral de ongekend trouwe aanhang die zich ook vandaag weer onderscheidde. Uren voor de wedstrijd was het plein voor het Volksparkstadion stampvol. De spelersbus werd door duizenden supporters onthaald. Ook in het stadion was direct de sfeer: nu nog één keer alles geven.



De ontsnappingsroute voor HSV was vooraf al complex. HSV moest zelf winnen en concurrent VfL Wolfsburg moest thuis verliezen van FC Köln dat al gedegradeerd was. Direct volgde een mokerslag toen Wolfsburg al na één minuut op voorsprong kwam. Voor de 57.000 fans in het stadion het sein om nog een tandje bij te schakelen.