Chaos in Belgisch voetbal om televisierechten

De K11 (in totaal elf kleinere club's) en G5 (de vijf grote profclubs) staan al tijden lijnrecht tegenover elkaar. Op het spel staat een pot van 103 miljoen euro van Eleven Sports en dat bedrag moet verdeeld worden over alle Belgische profclubs. De grote clubs willen meer geld zien dan de kleine clubs, maar onder die ‘kleine clubs’ valt ook Antwerp. Zij staan vierde in de Pro League, maar zouden dus enkele miljoenen minder ontvangen dan haar concurrenten. Antwerp bood in de onderhandeling weerstand en kreeg bijval van AA Gent.



Het aanbod van 103 miljoen euro van Eleven Sports werd eerder op de dag met een tweederdemeerderheid goedgekeurd door de K11. Alle problemen leken daarmee van de baan te zijn, maar Gent en Antwerp gingen later op de dag niet akkoord. Gent en Antwerp dreigen nu haar thuiswedstrijden zelf te verkopen en dat zou een gigantische klap zijn voor Eleven Sports, waarmee zij een veertigtal topwedstrijden verliezen. De overige 22 clubs overwegen nu om de twee ploegen uit de competitie te gooien, meldt HLN.