Chaos bij Valencia: technisch directeur stapt op na ontslag trainer

Speler uit ploeg Cocu neergesto­ken bij overval

7:43 De Engelse voetballer Andre Wisdom van Derby County, de club van trainer Phillip Cocu, is neergestoken tijdens een overval in Liverpool. Wisdom ligt in het ziekenhuis. De 27-jarige verdediger kwam dit seizoen achttien keer in actie voor Derby County in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Hij had zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Reading (2-1) nog een basisplaats.