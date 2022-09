Champions League vandaag: Ajax-concurrenten Rangers en Napoli in actie op Ibrox

Groep A

Na de nederlaag van 2-1 van Ajax in Liverpool kan de focus van de Amsterdammers op het duel in Schotland. Poulegenoten Rangers en Napoli treffen elkaar op Ibrox. De Italianen versloegen Liverpool afgelopen week verrassend met 4-1, terwijl de Schotten in Amsterdam een pak slaag kregen (4-0).



Giovanni van Bronckhorst zal azen op revanche en de kansen op overwintering in het miljardenbal in leven willen houden. Na enkele pijnlijke resultaten in eigen land én Europa snakt de Nederlandse coach naar een overwinning.