Champions League Oceanië afgebroken: geen voetbalkampioen in 2020

Vader Messi sluit langer verblijf in Barcelona toch niet uit

3 september Het is toch niet geheel uitgesloten dat Lionel Messi nog een jaar bij FC Barcelona blijft. Op de vraag of dit tot de mogelijkheden behoort, antwoordde zijn vader Jorge Messi vandaag volgens Spaanse media met ‘ja’. Het is de eerste keer dat deze optie aan de orde komt sinds de Argentijn liet weten bij de club te willen vertrekken.