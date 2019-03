Champions League moet seizoen Real Madrid redden na nieuwe nederlaag in Clásico

Het imponerende Bernabéu-stadion, met zijn meer dan 80.000 toeschouwers op de steile tribunes, is dit seizoen verre van een onneembare vesting, iets wat tegelijkertijd hoop geeft voor Ajax in aanloop naar het duel van dinsdag. In een halve week sloeg Barça er tweemaal toe, maar ook veel mindere tegenstanders gingen er met de volle buit vandoor. Levante, CSKA Moskou, Real Sociedad en Girona vertrokken met drie punten uit het Bernabéu. In een weinig hoogstaand duel, met een door de resultatencrisis verlamd Real en een te slordig en hooghartig Barcelona, leed de Koninklijke vanavond een nieuwe klap in korte tijd. Na de bekeruitschakeling woensdag, is ook na de 0-1 het Spaanse kampioenschap definitief uit zicht, met een schier onoverbrugbaar gat van twaalf punten. En voor het eerst in 87 jaar heeft Barça meer Clásicos gewonnen, 96 tegen 95, met 51 gelijke spelen tussen de aartsrivalen.

Eén enkel doelpunt was doorslaggevend. Rakitic is dit seizoen de meest gebruikte speler door coach Valverde. De Kroaat kreeg enkele jaren terug de onmogelijke opdracht het door Xavi achtergelaten gat te vullen. Maar dat is juist wat Rakitic doet, gaten vullen, altijd op de juiste plaats staan, ook wanneer er een dieptepass van Sergi Roberto komt. Met een beheerst stiftballetje over de stervende lange zwaan Courtois hulde de Barça-middenvelder het stadion na nog geen half uur in stilzwijgen.



De toeschouwers zagen al de herhaling van de bekeruitschakeling van drie dagen eerder aankomen. Al was hun ploeg dit keer terughoudender, minder dreigend dan in dat bekerduel. Angstiger, vooral, met de vrees in zijn ambitie opnieuw afgestraft te worden. Terwijl het uitgangspunt juist precies omgekeerd was. Aan de return in de Copa begon Real met het lichte voordeel van de 1-1 in de heenwedstrijd, nu móest het winnen om het gapende gat in de competitie tot zes punten terug te brengen.