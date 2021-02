Champions League-duel tussen Leipzig en Liverpool wordt gespeeld in Boedapest

Stevens wil geen officiële functie meer: ‘Maar Schalke kan altijd een beroep op me doen’

4 februari Huub Stevens reed de afgelopen maanden regelmatig op en neer van Eindhoven naar Gelsenkirchen. Niet alleen op de snelweg, maar ook bij het in degradatienood verkerende Schalke 04 had hij eind december het stuur weer in handen. De succestrainer in de Bundesliga stond in zijn vierde periode als trainer tien dagen voor de groep en is nu weer terug in zijn rol als voetbalcommissaris.