Cenk Tosun bezorgt Jahanbaksh en Iran beroerde avond

Messi ziet Spanje, Brazilië en Duitsland als WK-favorieten

18:25 Stervoetballer Lionel Messi van Barcelona en Argentinië heeft de verwachtingen bij zijn landgenoten over het komende WK in Rusland een beetje getemperd. ,,We moeten nu niet de boodschap afgeven, dat we even wereldkampioen gaan worden'', zei de man die in zijn schitterende loopbaan nog nooit het WK-goud veroverde.