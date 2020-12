Celtic wint vierde Schotse treble op rij met winst in lang uitgestelde bekerfinale

Op Hampden Park werd vandaag de bekerfinale gespeeld, een wedstrijd die in eerste instantie gepland stond voor zaterdag 9 mei. Vanwege het coronavirus was er afgelopen zomer geen ruimte meer voor de bekerfinale, die dus op de lange baan werd geschoven. Net voor kerst is er nu dan toch nog een bekerwinnaar gekomen, waar dat in Nederland dus niet gebeurde. Celtic stond na een halfuur op een 2-0 voorsprong door goals van Ryan Christie en Odsonne Edouard.



In de tweede helft scoorden Liam Boyce en Stephen Kingsley voor Heart of Midlothian, de club uit hoofdstad Edinburgh die vorig seizoen degradeerde naar het tweede niveau in Schotland. In de verlenging maakte Leigh Griffiths in minuut 105 de 3-2 voor Celtic, maar in minuut 111 trok Josh Ginnelly de stand weer gelijk namens Hearts: 3-3. In de strafschoppenserie was Celtic uiteindelijk met 4-3 te sterk. De in Amsterdam geboren Jeremie Frimpong viel in de 83ste minuut in bij Celtic.